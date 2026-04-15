Я відкрив Ормузьку протоку для всіх: Трамп шокував заявою

Ормузька протока була заблокована, починаючи з кінця лютого. Тобто, початку війни на Близькому Сході. Трамп неодноразово намагався домовитись з Трампом про відкриття Ормузької протоки.

Яку заяву зробив Трамп?

Трамп вказав, що він нарешті відкрив Ормуз "назавжди". При чому, доступною протока буде для всього світу.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це і для них, і для всього світу. Така ситуація більше ніколи не повториться.

Трамп зазначив, що Пекін погодився не постачати зброю до Ірану. Також американський президент відзначив плідність та успішність співпраці США з Китаєм.

Зверніть увагу! Поки ознак, що Ормузька протока дійсно відкрита для всіх немає. Іранські та американські сили продовжують блокаду.

Ще зранку 15 квітня стало відомо, що Трамп звернувся безпосередньо до Сі. Американський президент попросив не продавати зброю Ірану. Своєю чергою Сі сказав, що він і так цього не робить.

Чому Трамп звернувся до Пекіна?