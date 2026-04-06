Рух кораблів почали відновлювати: скільки суден перетнули Ормузьку протоку

Після обмежень проходу Ормузькою протокою, деякі кораблі відновлюють транспортування цим шляхом. Нині відомо про 21 судно, що вже перетнуло Ормуз, і лише за 2 дні.

Що відомо про рух кораблів через Ормузьку протоку?

Про те, яка нині ситуація в морі та що змінилося з початком війни в Ірані, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Так, вперше від початку конфлікту на Близькому Сході (28 лютого) протягом 4 та 5 квітня через Ормузьку протоку пройшов 21 вантажний корабель. Показник є найвищим з початку березня, коли рух протокою обмежили.

Зокрема відомо, що 13 суден з усіх прямували в Аравійське море. Іран пропускає кораблї Індії та Іраку.

Важливо! До Індії дійшли 8 танкерів зі зрідженим нафтовим газом.

Водночас, як повідомляють власники кораблів, що пройшли шлях, Іран почав брати оплату з суден. Країна навіть планує узаконити ці надходження.

Поки невідомо, за яких саме умов Іран пропускає кораблі. Була версія, що більшість із суден, які пройшли Ормуз, прямували за маршрутом, який попередньо склав Іран. Шлях був наближений до узбережжя країни. Однак є кораблі, які пройшли Ормузьку протоку вздовж протилежного узбережжя.

Зокрема повідомляється, що Оман проводив переговори щодо згладжування потоку, про що держава офіційно заявляла 5 квітня.

Що відомо про альтернативні шляхи постачання нафти?

Влада Південної Кореї планує направити 5 кораблів під корейським прапором до порту Янбу в Червоному морі, пишуть South China Morning Post та Channel NewsAsia.

Причиною такого рішення є пошук альтернативних маршрутів для постачання нафтопродуктів та уникнення перебоїв через обмежену Ормузьку протоку. Ан До-Геол, представник південнокорейської керівної Демократичної партії, повідомив про це журналістам після наради з посадовцями країни.

Відомо, що у такий спосіб корейські кораблі оминуть Ормуз, адже йтимуть іншими шляхами. Водночас так країна продовжить забезпечення нафтою попри складну світову ситуацію.

Політик додав, що Сеул готується направити своїх представників до Саудівської Аравії, Оману та Алжиру. Мета – забезпечення додаткових постачань нафти.

У інформагенції Yonhap зокрема додали, що під час зустрічі урядовці й законодавці обговорювали вивільнення резервів нафти приватним нафтопереробникам.

Зауважте! Південна Корея значно залежить від імпорту енергоносіїв. У країні вперше від 1997 року готують надзвичайні заходи щодо обмеження цін на пальне.

Зокрема відомо, що уряд держави пропонує збільшити бюджет країни на 17,2 мільярда доларів. Адже, як зазначив президент Лі Дже Мен, нині економіка країни фактично живе у "воєнному стані". Тобто Південна Корея має суттєві наслідки після початку війни в Ірані.

Раніше президент встановив граничні ціни на пальне. Рішення у країні прийняли після стрімкого підвищення вартості на ресурси. Так, на початку березня прогнозували підвищення вартості на бензин до 2 050 вон, або 1,37 долара. На українські гроші – це близько 60 гривень.

