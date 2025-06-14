Іран може заблокувати Ормузьку протоку – найважливіший у світі маршрут для транспортування нафти

На Близькому Сході 13 червня розпочалася війна між Іраном та Ізраїлем. Країни обмінялися взаємними авіаударами.

На тлі конфлікту Іран розглядає можливість закриття життєво важливого торгового коридору. Йдеться про протоку Ормуз, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що задумав Тегеран

Протока Ормуз, яка є найважливішим маршрутом у світі для постачання нафти, може бути заблокована Іраном. Про це повідомляє новинне агентство IRINN із посиланням на заяви одного з членів Комісії з безпеки Ірану.

За їхніми даними, Тегеран розглядає можливість закриття цієї протоки, що розташована між Оманом та Іраном.

Де розташована Ормузька протока: дивіться на карті

Економічна кореспондентка Sky News Ґурпріт Нарван зазначає, що блокування цього маршруту може спричинити підвищення ціни на нафту до понад 74 фунта стерлінгів за барель. Наразі вона перебуває на рівні 55 фунтів стерлінгів.

До слова, Іран погрожує атакувати військові бази США, Великої Британії та Франції, якщо ці країни допомагатимуть блокувати іранські атаки на Ізраїль.