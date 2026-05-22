Іран готує важливі зміни щодо Ормузької протоки

Іран розглядає можливість введення плати за проходження Ормузької протоки. Це питання наразі він обговорює з Оманом. Маскат та Тегеран планують першочергово узгодити все між собою, адже Ормузька протока знаходиться саме між цими державами.

Чому Іран може ввести плату за проходження Ормузької протоки?

Іран хоче впровадити саме постійну систему стягнення плати при проходженні Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

Іран та Оман повинні мобілізувати всі свої ресурси як для забезпечення безпеки, так і для управління судноплавством найвідповіднішим чином. Це спричинить витрати, і само собою зрозуміло, що ті, хто бажає отримати вигоду від цього трафіку, також повинні сплатити свою частку,

– наголосив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад.

Зауважимо, офіційно Ормузька протока заблокована. Але Іран стверджує, що все ж пропускає деякі судна. Водночас Тегеран застерігає: він готовий не тільки повністю заблокувати Ормузьку протоку, а й відповідати. Це станеться у випадку, якщо США та Ізраїль здійснять нові атаки, повідомляє Bloomberg.

Іран також наголошує, що наразі попускати судна через Ормузьку протоку небезпечно. Зокрема, через можливі атаки та мінування. Саме тому цей шлях потрібно відкривати тоді, коли війна на Близькому Сході повністю завершиться.

Як США реагують на намір Ірану ввести плату за проходження Ормузької протоки?

Трамп категорично незгоден з Іраном. Американський президент прагне, щоб Ормузька протока була доступна до всіх.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми хочемо, щоб він був відкритим, ми хочемо, щоб він був безкоштовним, ми не хочемо платного проїзду.

Потрібно розуміти, що наразі між США та Іраном триває режим припинення вогню. Він розпочався 8 квітня. Комунікація між Вашингтоном та Тегераном відбувається через Пакистан. Поки що сторони не можуть порозумітися.

Як інші держави реагують на намір Ірану?

Європа та арабські країни проти введення плати за проходження Ормузької протоки. Щобільше, їх не влаштовує як саме ставиться Іран до цього шляху.

Зокрема, Саудівська Аравія каже, що Тегеран не може контролювати самовільно Ормузьку протоку. Адже це міжнародні води.

Водночас Іран вже діє. Зокрема, Тегеран розширив свою заявлену зону юрисдикції, а також встановив нові правила для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку.

Це передбачає, що моряки мають взаємодіяти з новим органом під назвою Адміністрація Перської затоки та іноді отримувати платіжні запити на суму до 2 мільйонів доларів за безпечний прохід,

– йдеться у повідомлені.

Яка наразі ситуація в Ормузькій протоці?