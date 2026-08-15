Чи обов'язково буде платити за газ наперед

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" нагадала споживачам про можливість заздалегідь поповнювати свій особовий рахунок. Такий варіант може бути зручним для сімей, які хочуть рівномірніше розподілити витрати протягом року.

Адже взимку споживання газу зазвичай зростає, а разом із ним збільшуються і суми у платіжках. При цьому, передоплата не є обов'язковою, а споживач сам вирішує, чи поповнювати особовий рахунок заздалегідь та яку суму внести.

Довідково: Кошти, сплачені наперед, залишаються на особовому рахунку як переплата. Надалі їх можна використати для оплати фактично спожитого газу.

Таким чином, людина може поступово відкладати гроші на майбутні платіжки, щоб у холодний період не сплачувати всю суму одразу.

Як поповнити особовий рахунок

Зробити це можна через онлайн-сервіси "Нафтогазу", як от особистий кабінет на my.gas.ua, мобільний застосунок "Куб" або сайт gas.ua. Суму поповнення споживач визначає самостійно: можна регулярно вносити невеликі кошти або одразу поповнити особовий рахунок на більшу суму.

Що важливо знати, так це те, що особовий рахунок – це персональний номер споживача, за яким компанія ідентифікує його в системі. Знайти його можна у паперовій платіжці або перевірити через онлайн-сервіси "Нафтогазу".

Зверніть увагу! Водночас внесення грошей наперед не скасовує обов'язку оплачувати фактично спожитий газ. Якщо коштів на рахунку достатньо, вони просто будуть використані для майбутніх нарахувань.

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