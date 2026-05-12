Тепер оплата по карті доступна всюди: Смілянський звернувся до українців

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вказав, що безготівкова оплата через пошту тепер доступна всюди. Навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

Які саме зміни впровадила "Укрпошта" для українців?

Безготівкова оплата тепер діє навіть у населених пунктах біля фронту, повідомив Смілянський.

Читайте також Інвестиція в перемогу: скільки можна заробити на військових ОВДП і як вони працюють

Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" З 1 травня 2026 року, вперше в історії незалежної України, оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так – навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв'язку.

Як каже Смілянський, таку ініціативу вдалося реалізувати саме завдяки роботі пересувних відділень "Укрпошти". Адже вони оснащені POS-терміналами.

Статистика показує, що:

мережа охоплює загалом приблизно 25 тисяч населених пунктів;

в роботі перебуває майже – 1 850 мобільних відділень.

Цікаво! За словами Смілянського, цей проєкт "Укрпошта" змогла реалізувати самостійно. Тобто, без залучення бюджетних чи грантових коштів.

І це лише поки в нас немає власного банку. Як тільки з'явиться "Укрпошта.Банк", користуватися банківськими картками буде можливо навіть в режимі офлайн. Думаю, натяк всі зрозуміли,

– підсумував Смілянський.

Коли запрацює "Укрпошта.Банк"?

НБУ та "Укрпошта" продовжують конфліктувати. Їхні стосунки загострилися після заяви Смілянського про намір створити банк. Зокрема, ще в березні 2026 року НБУ оштрафував "Укрпошту", повідомив регулятор.

Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у звязку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Водночас Смілянський наполягає, що проєкт "Укрпошта.Банк" продовжать реалізовувати. Наразі пошта лише планує подати заявку на отримання банківської ліцензії.

Як буде розширюватись функціонал "Укрпошти" у 2026 році?