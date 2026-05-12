Тепер оплата по карті доступна всюди: Смілянський звернувся до українців
- "Укрпошта" впровадила можливість безготівкової оплати у всіх населених пунктах, включаючи ті, що біля фронту, завдяки пересувним відділенням з POS-терміналами.
- Проєкт реалізовано без бюджетних коштів.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вказав, що безготівкова оплата через пошту тепер доступна всюди. Навіть у найвіддаленіших населених пунктах.
Які саме зміни впровадила "Укрпошта" для українців?
Безготівкова оплата тепер діє навіть у населених пунктах біля фронту, повідомив Смілянський.
З 1 травня 2026 року, вперше в історії незалежної України, оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так – навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв'язку.
Як каже Смілянський, таку ініціативу вдалося реалізувати саме завдяки роботі пересувних відділень "Укрпошти". Адже вони оснащені POS-терміналами.
Статистика показує, що:
- мережа охоплює загалом приблизно 25 тисяч населених пунктів;
- в роботі перебуває майже – 1 850 мобільних відділень.
Цікаво! За словами Смілянського, цей проєкт "Укрпошта" змогла реалізувати самостійно. Тобто, без залучення бюджетних чи грантових коштів.
І це лише поки в нас немає власного банку. Як тільки з'явиться "Укрпошта.Банк", користуватися банківськими картками буде можливо навіть в режимі офлайн. Думаю, натяк всі зрозуміли,
– підсумував Смілянський.
Коли запрацює "Укрпошта.Банк"?
НБУ та "Укрпошта" продовжують конфліктувати. Їхні стосунки загострилися після заяви Смілянського про намір створити банк. Зокрема, ще в березні 2026 року НБУ оштрафував "Укрпошту", повідомив регулятор.
Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у звязку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки,
– йдеться у повідомленні регулятора.
Водночас Смілянський наполягає, що проєкт "Укрпошта.Банк" продовжать реалізовувати. Наразі пошта лише планує подати заявку на отримання банківської ліцензії.
Як буде розширюватись функціонал "Укрпошти" у 2026 році?
За словами Смілянського, до кінця 2026 року буде розширено спектр банківських послуг. Зокрема, з'явиться можливість знімати готівку. До того ж українці отримають змогу, завдяки "Укрпошті" поповнювати банківські картки.
До кінця року плани ще більш масштабні. Адже мобільними терміналами хочуть забезпечити кожного листоношу. Такі зміни допоможуть реалізовувати низку важливих послуг. Зокрема, проводити обслуговування людей з інвалідністю вдома.