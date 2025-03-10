Українці масово не сплачують штрафи від ТЦК, кількість яких стрімко зростає

В Україні зростає кількість протермінованих штрафів від ТЦК. Ба більше, з початку 2025 року кількість проваджень майже досягнула рівня, який зафіксували за весь 2023 рік.

Штрафи ТЦК

З січня 2025 року в Україні відкрили 9 658 виконавчих проваджень щодо осіб, які порушили правила військового обліку. Йдеться про протерміновані та несплачені штрафи від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Варте уваги Як нафта Brent почала новий тиждень на ринку

Для порівняння, за весь 2023 рік відкрили 10 541 провадження через аналогічні причини. Ба більше, українці не поспішають сплачувати штрафи від ТЦК. Зокрема, відомо, що 23% проваджень, які відкрили ще у 2023 році, досі не сплачені. Крім того, з 2024 року не сплаченими залишається 52% штрафів. Нагадаємо, що торік в Україні зафіксували 21 366 штрафів від ТЦК.

Важливо! Штрафи для чоловіків в Україні віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, становлять від 17 тисяч до 25 500 гривень під час воєнного стану чи за повторне порушення.



Для посадових та юридичних осіб сума штрафу становить від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Якщо штраф не оплатити вчасно, то сума зростає вдвічі після передання справи до виконавчої служби.

Згідно з даними Опендатабот, майже 50% протермінованих штрафів, які цього року виписали українцям, припадають на осіб віком від 25 до 35 років, а ще 38% – на людей віком 36 − 45 років. Лідерами за кількістю штрафів від ТЦК у 2025 році є такі регіони та міста: