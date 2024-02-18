OpenAI став одним із найдорожчих стартапів в історії людства: про яку суму йдеться

Компанія OpenAI у 2023 році сколихнула увесь світ завдяки чату GPT на основі штучного інтелекту. Проте один з останніх кроків стартапу свідчить про важливі зміни.

Масштабні зміни в OpenAI

Повідомляють, що компанія OpenAI завершила угоду, згідно з якою співробітники зможуть продавати свої частки акцій. Згідно з тендерною пропозицією, стартап у сфері штучного інтелекту оцінюють у 86 мільярдів доларів.

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Це робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства. Очолить угоду венчурна фірма Thrive Capital. Варто додати, що розпродаж цінних паперів планували почати ще у 2023 році. Цьому завадило рішення рада директорів OpenAI про відсторонення від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.