Організація Об'єднаних Націй ухвалила неочікуване рішення щодо Росії. Це стосується одного з банків держави-агресорки, проти якого наразі не запровадженні санкційні обмеження з боку Заходу.

Повідомляють, що ООН відкрила рахунок у російському банку, назву якого не розголошують. Ба більше, міжнародна організація почала приймати платежі у рублях.

Варте уваги Інвестиції з розумом та мінімальним ризиком: чому варто звернути увагу на "нобелівські портфелі"

ООН відкрила рахунок у російському банку

Відповідну інформацію отримали від російського "Совкомбанку". Також вказують, що цей кредитор звернувся до Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) із запитом на отримання ліцензії для проведення платежів у доларах на адресу ООН у рамках фінансової ініціативи з навколишнього середовища (UNEP FI).

Таким чином, представники "Совкомбанку" і повідомили, що рішення ООН про відкриття рахунку в непідсанкційному російському банку. На запит журналістів пресслужба ООН ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Наразі "Совкомбанк" прагне отримати ліценцію від американського регулятора задля відновлення платежів і погашення заборгованості за членськими внесками, які накопичилися з початку 2022 року.