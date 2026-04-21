За прохід через Ормуз доведеться заплатити: тим, хто застряг в протоці надійшло повідомлення

Компаніям, чиї судна стоять в зоні Ормузької протоки, надійшло повідомлення. Там вимагається оплата у крипті за проходження вказаного шляху.

Як компаніям запропонували пройти Ормузьку протоку?

Оплата, згідно з повідомленням, гарантує безпечне проходження через Ормуз, повідомляє Reuters з посиланням на грецьку компанію з управління морськими ризиками MARISKS.

Проте ці повідомлення шахрайські. Таким чином зловмисники прагнуть видурити у компаній гроші.

MARISKS опублікувала попередження для судновласників про те, що невідомі особи, які стверджують, що представляють іранську владу, надіслали деяким судноплавним компаніям повідомлення з вимогою сплати транзитних зборів у криптовалютах, біткойнах або Tether, для "оформлення",

– вказує видання.

Зауважимо, наразі Ормузька протока залишається заблокованою. При чому, блокаду здійснює не тільки Іран. США досі не зняли обмеження для іранських портів.

Іран на минулому тижні оголосив про розблокування Ормузької протоки. Проте згодом це рішення було скасовано. Такі зміни Тегеран пояснив тим, що США зі своєї сторони не розблокували Ормуз, повідомляє The Guardian.

Цікаво! Раніше Іран та Оман дійсно розглядали можливість впровадити плату за проходження Ормузької протоки. Проте ця ідея так і не була реалізована. Зокрема, її відкинула Європа.

Яка наразі ситуація в Ормузі?