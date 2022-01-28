Нагадування про боягузтво і слабкість, – співзасновник Monobank закликав не купувати долари

Відомий український бізнесмен та співзасновник мобільного банку Monobank Олег Гороховський закликав українців не купувати американські долари. Як він пояснив це – читайте далі.

Бізнесмен вважає, що незалежно від того буде війна чи ні, але курс, який перетне позначку у 30 гривень за долар, може сильно вдарити й по економіці, і по громадянах. І саме такий сценарій стане святом для "доброзичливців" України.

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Співзасновник Monobank звернувся до українців

Олег Гороховський вважає, що слабка Україна вигідна як Росії, так і країнам Заходу. За його словами, останні зацікавлені у працездатних українцях, а також "з розумним виглядом потім розповідають як нам виконувати їхні інструкції". Тоді як Російській Федерації вкрай важливо пояснити своїм громадянам, "що сито жити в монархії краще, ніж вільно у "банановій республіці". На фоні цього він закликав українців не купувати американську валюту.

Якщо почнеться війна вони не врятують нас, а якщо її не буде вони нам за такою ціною тільки нагадуватимуть про наше боягузтво і слабкість,

– написав бізнесмен.

Станом на 28 січня 2022 року Нацбанк встановив курс долара США на рівні. Таким чином, курс впритул наблизився до важливої психологічної позначки.

Гороховський також наголосив, що слабка Україна невигідна українцям. Він виокремив кілька важливих акцентів у своєму дописі:

Україна – це наша Батьківщина,

тут ми живемо і нікуди не хочемо їхати,

нікого не збираємося боятися,

прагнемо самостійно вирішувати, як жити й робити вибір.

І якщо вже ми готові зі зброєю йти та захищати свою Батьківщину та ризикувати своїм життям, то чому б нам не ризикнути найменшим – "примарною втратою на курсі" і не підтримати самих себе,

– написав підприємець.

Нагадаємо, нещодавно Monobank втратив 150 тисяч гривень менше ніж за 30 хвилин. Через помилку менеджера банк продавав американську валюту по заниженому курсу. Різниця склала 1 гривню.

Загроза нападу з боку РФ: що варто знати

З кінця жовтня 2021 року Росія активно стягнула війська до кордону з Україною. Українські розвідники підтвердили цю інформацію та пояснили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

24 січня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що біля українського кордону перебуває понад 100 тисяч російських військових. Крім того, їх супроводжують орієнтовно 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців. Данілов також закликав українців не панікувати.

додаткових військовослужбовців. Данілов також закликав українців не панікувати. Міжнародна спільнота обіцяє запровадити жорсткі санкції проти Росії у випадку нападу на Україну. Зокрема, Джозеф Байден заявив, що США можуть ввести санкції безпосередньо проти самого президента Росії.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Повний текст публікації Олега Гороховського

Колективним, на жаль, може бути лише безумство, але я все одно спробую. Буде війна чи не буде, а курс, що обвалився нижче 30 гривень за долар, так боляче вдарить по економіці, й по людях, що наші "доброзичливці" будуть у повному захваті.

Так вийшло, що слабка Україна вигідна всім і колективному Заходу, який забирає звідси за гроші працездатне населення і з розумним виглядом потім розповідає як нам виконувати їхні інструкції та Росії, якій за будь-яку ціну треба пояснювати своїм громадянам, що сито жити в монархії краще, ніж вільно у банановій республіці. ⠀

Проте є одне але. Слабка Україна невигідна нам із вами. Тут наша Батьківщина, наша земля, тут ростуть наші діти й живуть наші батьки, тут ми радіємо та сумуємо, нікуди не хочемо їхати й нікого не збираємось боятися. Ми самі хочемо вирішувати, як нам жити та що обирати. І якщо вже ми готові зі зброєю йти та захищати свою Батьківщину та ризикувати своїм життям, то чому б нам не ризикнути найменшим – "примарною втратою на курсі" і не підтримати самих себе.

Перестаньмо купувати ці долари! Якщо почнеться війна вони не врятують нас, а якщо її не буде вони нам за такою ціною тільки нагадуватимуть про наше боягузтво і слабкість.