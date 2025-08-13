Квартальний прибуток індійської державної компанії Oil and Natural Gas стрімко знизився. Це відбувається на тлі падіння цін на сиру нафту, а також стагнації видобутку на старіючих родовищах країни.

На скільки впав прибуток Oil and Natural Gas?

Чистий прибуток компанії, що базується в Нью-Делі, за три місяці, що завершилися 30 червня, скоротився на 10% в порівнянні з тим же періодом минулого року та склав 80,24 мільярда рупій (915 млн доларів США). Квартальний дохід компанії знизився на 9,3%, до 320 млрд рупій (3,6 мільярда доларів), пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Результати контрастують з показниками світових конкурентів, таких як Exxon Mobi. і Chevron, які змогли компенсувати падіння цін на нафту рекордними обсягами видобутку.

Прибуток компанії від продажу нафти за барель впав на 20,4%, до 66,13 долара, а прибуток від реалізації газу зріс на 2,2%, до 6,64 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Чому падає прибуток Oil and Natural Gas?

Зниження доходів відбулося на тлі прагнення найбільшої нафтогазовидобувної компанії Південної Азії зменшити залежність від вуглеводнів та розширити діяльність у переробці та виробництві скрапленого природного газу.

Як зазначається, ONGC інвестує 2 трильйони рупій в нові енергетичні проєкти та заходи щодо скорочення викидів, щоб трансформуватися в інтегровану енергетичну компанію.

Примітно! Видобуток нафти в ONGC зріс лише на 1%, а обсяг видобутку газу залишився на колишньому рівні, що пов'язано з природним спадом продуктивності на більшості старих родовищ.

Для нарощування видобутку компанія планує зосередитися на розробці нещодавно відкритих родовищ і підвищенні нафтовіддачі на чинних.

Як зазначив голова правління ONGC Арун Кумар Сінгх, компанія також прагне розвивати співпрацю з такими міжнародними гравцями, як BP Plc, ExxonMobil і TotalEnergies SE, у сфері освоєння глибоководних родовищ, щоб знизити ризики при розвідці в складних регіонах.

Цікаво! На частку ONGC припадає дві третини нафтовидобутку і понад половини газовидобутку в Індії.