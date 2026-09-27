За яких умов чоловік може отримувати пенсію дружини

Після смерті дружини її пенсія не переходить чоловікові автоматично. Щоб отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами.

Чоловік може мати право на таку виплату, якщо досяг пенсійного віку або має інвалідність та відповідає іншим визначеним законом умовам. Втім:

якщо померла дружина була пенсіонеркою, вимога щодо наявності у неї необхідного страхового стажу не застосовується;

крім того, право на фінансову допомогу виникає, якщо чоловік утримує дитину, яка також претендує на виплати через втрату годувальника.

Цікаво! Отримувати одночасно дві повноцінні пенсії, свою та дружини, закон забороняє, тому доведеться обирати вигідніший варіант.

Скільки грошей нарахують після переоформлення

Розмір майбутньої виплати безпосередньо залежить від кількості утриманців у родині. Якщо чоловік є єдиним отримувачем, держава призначить йому 85% від тієї пенсії, яку мала або могла б мати померла дружина.

Якщо ж у сім'ї є двоє або більше осіб, які мають право на цю допомогу, відсоток виплати пропорційно зростає відповідно до законодавства.

Чи діють аналогічні правила для жінок

Механізм працює в обидва боки, тому вдова також має повне право претендувати на пенсію померлого чоловіка. Жінка зможе отримувати гроші, якщо вона досягла пенсійного віку, має інвалідність або виховує дитину, яка втратила годувальника.

Кожен такий випадок Пенсійний фонд розглядає індивідуально після ретельної перевірки всіх документів та підтвердження родинних зв'язків.

Як можна успадкувати пенсію

Варто пам'ятати, що родичі можуть претендувати не лише на перехід на інший вид пенсії, але й на отримання накопичених державою боргів. Нагадаємо, раніше ми писали про безпрецедентний випадок на Рівненщині, де чоловік через суд забрав 174 тисячі гривень недоотриманої пенсії своєї померлої дружини.

Суд підтвердив, що згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", усі несплачені за життя пенсійні кошти стають частиною спадщини і законно переходять до вдівця.