НБУ встановив курс долара на 3 листопада: валюта подорожчає для українців

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 3 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,53 гривні (тобто +18 копійок проти 2 листопада);

(тобто +18 копійок проти 2 листопада); євро – 51,05 гривні (тобто +37 копійок проти 2 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 28 жовтня, подорожчавши до 45,60 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 2 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,36 гривні (+6 копійок), а продаж – по 46,13 гривні (+13 копійок).

, станом на вечір 2 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (+6 копійок), а продаж – по (+13 копійок). Купівля євро проходить по 51,68 гривні (+11 копійок), а продаж – по 51,62 гривні (+22 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,88 гривні , а продаж – по 47 гривень .

, а продаж – по . Натомість купівля євро проходить по 51,83 гривні, а продаж – по 52,20 гривні.

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 46,02 гривні (+32 копійки), а продають – по 47,08 гривні (+31 копійка).

(+32 копійки), а продають – по (+31 копійка). Євро купують по 51,35 гривні (-15 копійок), а продають – по 52,26 гривні (-9 копійок).

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що листопад історично є несприятливим місяцем для гривні. Це пов'язано із сезонним пожвавленням ділової активності, зростанням бюджетних видатків та імпорту, зокрема напередодні свят.

Цьогоріч ситуацію ускладнюють значний торговельний дефіцит, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак і додаткові витрати бізнесу. Серед інших чинників експерт називає безпекову невизначеність, інфляційні ризики й нестабільність на світових ринках, які можуть посилювати тиск на валюту.