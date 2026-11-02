НБУ встановив курс долара на 3 листопада: валюта подорожчає для українців

Курс валюти в Україні 3 листопада 2026 року / Фото Pexels
На початку листопада ситуація на валютному ринку України залишається мінливою. На її розвиток впливають наслідки російських обстрілів, загальна економічна невизначеність та сезонні чинники, характерні для останніх місяців року.
Який офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 3 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 45,53 гривні (тобто +18 копійок проти 2 листопада);
- євро – 51,05 гривні (тобто +37 копійок проти 2 листопада).
Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 28 жовтня, подорожчавши до 45,60 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 2 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,36 гривні (+6 копійок), а продаж – по 46,13 гривні (+13 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,68 гривні (+11 копійок), а продаж – по 51,62 гривні (+22 копійки).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,88 гривні, а продаж – по 47 гривень.
- Натомість купівля євро проходить по 51,83 гривні, а продаж – по 52,20 гривні.
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 46,02 гривні (+32 копійки), а продають – по 47,08 гривні (+31 копійка).
- Євро купують по 51,35 гривні (-15 копійок), а продають – по 52,26 гривні (-9 копійок).
До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що листопад історично є несприятливим місяцем для гривні. Це пов'язано із сезонним пожвавленням ділової активності, зростанням бюджетних видатків та імпорту, зокрема напередодні свят.
Цьогоріч ситуацію ускладнюють значний торговельний дефіцит, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак і додаткові витрати бізнесу. Серед інших чинників експерт називає безпекову невизначеність, інфляційні ризики й нестабільність на світових ринках, які можуть посилювати тиск на валюту.
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