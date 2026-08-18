Який офіційний курс валют буде 19 серпня

Згідно з даними НБУ, у вівторок, 19 серпня, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 44,77 гривні (+8 копійок проти 18 серпня);

(+8 копійок проти 18 серпня); євро – 51,83 гривні (+3 копійки проти 14).

А історичний курс долара був встановлений в Україні 11 червня – на рівні 44,97 гривні. Тоді як історичний максимум іншої валюти євро зафіксували 16 червня – на рівні 52,03 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу, станом на ранок 18 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,55 гривні (+6 копійок), а продаж по 45,02 гривні (+5 копійок).

Купівля євро проходить по 51,54 гривні (+5 копійок), а продаж – по 52,19 гривні (+4 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,95 гривні (без змін), а продаж – по 44,90 гривні (-3 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 51,85 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,97 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,15 гривні (+30 копійок), а продають – по 44,98 гривні (+3 копійки).

Євро купують по 51,53 гривні (-7 копійок), а продають – по 52,14 гривні (+-4 копійки).

Нагадаємо, що в серпні валютний ринок має зберігати липневі тенденції. Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що за базового сценарію долар торгуватиметься в межах 44,7 – 45,7 гривні, а євро перебуватиме в діапазоні 51 – 52,5 гривні.