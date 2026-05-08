Валюта дещо подорожчала: який офіційний курс валют на 11 травня

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 травня. Розповідаємо, як зміниться курс долар та євро наступного тижня.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США у п'ятницю, 8 травня торгується по 43,80 гривні. Це означає, що ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 7 травня. А офіційний курс євро становить 51,54 гривні. Тобто ціна валюти зменшилась на 7 копійок проти 7 травня, що про що повідомляє НБУ.

А от 11 травня курс валют буде таким:

долар – 43,85 гривні (+5 копійок);

євро – 51,59 гривні (+5 копійок).

Який курс валют на готівковому ринку?

Станом на 8 травня, купівля долара в банках проходить в середньому по 43,56 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,05 гривні (без змін). Про це повідомляє Мінфін.

Купівля євро становить 51,25 гривні (-7 копійок), а продаж – по 51,95 гривні (+10 копійки).

Який курс валют на чорному ринку?

У п'ятницю, 8 травня, купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,80 гривні (без змін), а продаж – по 43,80 гривні (теж без змін).

Але купівля євро проходить по 51,55 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,75 гривні (без змін).

Який курс валют в обмінниках?

Згідно з даними finance.ua, долари в обмінниках проходять у середньому по 43,41 гривні (+19 копійок), а продають – по 43,92 гривні (+2 копійки).

Євро купують по 51,35 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,85 гривні (+1 копійка).

Що ще варто знати про курс валют?

Експерт Тарас Лєсовий повідомив, що на курси валют у травні 2026 року впливатиме чимало чинників. Зокрема це світові ціни на нафту, розблокування кредиту від Євросоюзу, бойові дії в Україні тощо. Проте будь-які прогнози він називає наразі "досить невдячними".

Очікується, що курс долара у травні становитиме від 43,50 до 44,50 гривні. Водночас курс євро – від 49,50 до 52,50 гривні.

Зокрема українців хвилює питання національної валюти, тобто гривні. Експерт Олександр Паращій вважає, що станом на сьогодні пік девальвації гривні пройдений. Але слід не забувати про ситуацію з цінами на нафту та газ. Саме вона залишатиметься основним ризиком для нацвалюти.