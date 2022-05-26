Офіційний курс долара залишиться замороженим, – НБУ

Національний банк поки не планує "відпускати" офіційний курс долара, який заморозив ще 24 лютого. Вартість фіксованого курсу на рівні 29,25 гривні також не планують змінювати.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Відповідні розмови з'явилися в суспільстві після інтерв'ю глави НБУ Кирила Шевченка, де той заявив, що регулятор може відмовитися від фіксованого курсу до завершення воєнного стану. Але, як сказав Гелетій, слова були вирвані з контексту.

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НБУ готовий розглянути відмову від фіксації курсу за настання низки умов, зокрема – зниження невизначеності, повʼязаної з воєнними діями,

– наголосив Гелетій.

Умови для відмови від фіксованого курсу:

припинення гарячої фази війни;

стабілізація валютних надходжень;

покращення ситуації на фінансовому ринку.

Для чого НБУ зафіксував курс долара

Гелетій пояснює, що в довгостроковому періоді фіксований курс має багато недоліків, оскільки створює економічні дисбаланси та знижує конкурентоспроможність українських виробників.

Але в короткій перспективі фіксація важлива для того, щоб запобігти паніці на валютному ринку, захистити гривневі заощадження людей від знецінення та здешевити вартість імпорту, який зараз є критичним.

Тому в поточних умовах фіксований курс є необхідним заходом,

– запевнив заступник глави НБУ.

НБУ послабив валютні обмеження

Нагадаємо, що нещодавно Нацбанк дещо послабив валютні обмеження. Так, НБУ відпустив курс готівкового долара у банках. Раніше вони могли продавати долар не дорожче, ніж 10% від офіційного курсу НБУ. Тепер банки можуть встановлювати ринковий курс.

Також відв’язали курс для операцій громадян за кордоном. Українцям за кордоном також зменшили ліміт для знаття готівки – до 50 тисяч гривень на місяць. Все тому, що з'явилися "карткові туристи", які їхали за кордон, знімали там доларову чи єврову готівку за вигідним курсом і поверталися в Україну, де продавали валюту за високим курсом.

Тож ці рішення прийняли, щоб знизити тиск на міжнародні резерви України та зменшити можливості для спекуляцій. В НБУ відзначають, що ситуація вже нормалізується.

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