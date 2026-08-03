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Фінанси Курс валют На українців чекає подорожчання: НБУ встановив курс долара на 4 серпня
3 серпня, 15:36
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На українців чекає подорожчання: НБУ встановив курс долара на 4 серпня

Анастасія Безейко

П'ятий рік великої війни супроводжується безпрецедентним навантаженням на українську економіку. Водночас валютний ринок, попри на постійні безпекові загрози та високі державні видатки, продовжує демонструвати відносну стабільність.

Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 4 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

  • долар США – 44,79 гривні (тобто +15 копійок проти 3 серпня);
  • євро – 51,64 гривні (тобто +37 копійок проти 3 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

  • До слова, за даними 24 Каналу, станом на вечір 3 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,48 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,99 гривні (+6 копійок).
  • Купівля євро проходить по 51,15 гривні (+9 копійок), а продаж – по 51,86 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

  • Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,95 гривні (+7 копійок).
  • Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (+7 копійок), а продаж – по 51,56 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках

  • За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,32 гривні (+12 копійок), а продають – по 44,86 гривні (+7 копійок).
  • Євро купують по 51,35 гривні (+32 копійки), а продають – по 51,81 гривні (+4 копійки).

До слова, на початку серпня визначальними для валютного ринку залишатимуться динаміка цін на енергоносії, підготовка до осінньо-зимового періоду та безпекова ситуація. Систематичні російські атаки руйнують інфраструктуру, що ускладнює експорт і зменшує можливості України поповнювати міжнародні резерви.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом тижня 3 – 9 серпня курс долара перебуватиме в діапазоні 44,6 – 45,2 гривні, тоді як євро в межах 50,8 – 51,5 гривні

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