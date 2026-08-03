На українців чекає подорожчання: НБУ встановив курс долара на 4 серпня

П'ятий рік великої війни супроводжується безпрецедентним навантаженням на українську економіку. Водночас валютний ринок, попри на постійні безпекові загрози та високі державні видатки, продовжує демонструвати відносну стабільність.

Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 4 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,79 гривні (тобто +15 копійок проти 3 серпня);

(тобто +15 копійок проти 3 серпня); євро – 51,64 гривні (тобто +37 копійок проти 3 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 3 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,48 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,99 гривні (+6 копійок).

, станом на вечір 3 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж по (+6 копійок). Купівля євро проходить по 51,15 гривні (+9 копійок), а продаж – по 51,86 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,95 гривні (+7 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (+7 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (+7 копійок), а продаж – по 51,56 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,32 гривні (+12 копійок), а продають – по 44,86 гривні (+7 копійок).

(+12 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 51,35 гривні (+32 копійки), а продають – по 51,81 гривні (+4 копійки).

До слова, на початку серпня визначальними для валютного ринку залишатимуться динаміка цін на енергоносії, підготовка до осінньо-зимового періоду та безпекова ситуація. Систематичні російські атаки руйнують інфраструктуру, що ускладнює експорт і зменшує можливості України поповнювати міжнародні резерви.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом тижня 3 – 9 серпня курс долара перебуватиме в діапазоні 44,6 – 45,2 гривні, тоді як євро в межах 50,8 – 51,5 гривні