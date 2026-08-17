Офіційний курс валют в Україні

Згідно з даними Нацбанку, у вівторок, 18 серпня, офіційний курс валюти для українців:

долар США – 44,69 гривні (тобто -1 копійка проти 14 серпня);

– (тобто -1 копійка проти 14 серпня); євро – 51,80 гривні (тобто +10 копійок проти 14 серпня).

Нагадаємо, що попередній історичний курс долара був встановлений 11 червня. Він становив 44,97 гривні. Водночас історичний максимум іншої валюти – євро – теж був встановлений у червні. Саме 16 червня він доріс по позначки 52,03 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу, станом на ранок 17 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,46 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,07 гривні (+8 копійок).

Купівля євро проходить по 51,39 гривні (+8 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (-4 копійки), а продаж – по 44,96 гривні (+2 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 51,83 гривні (+11 копійок), а продаж – по 52,00 гривні (+12 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,70 гривні (+22 копійки), а продають – по 44,85 гривні (-10 копійок).

Євро купують по 51,75 гривні (+7 копійок), а продають – по 52,30 гривні (+14 копійок).

Нагадаємо, що експерт Тарас Лєсовий очікує, що курси валют перебуватимуть в коридорах 44,6 – 45,2 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро. На ситуацію впливатиме вартість пального в Україні, повномасштабне вторгнення, а також війна в Ірані.