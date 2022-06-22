Одна з країн Азії заохочує свої компанії більше купувати нафту з Росії: що про це відомо

В Індії схоже вирішили використати ситуацію на енергетичному ринку на свою користь. Йдеться про російську нафту, від якої активно відмовляються у світі. Чому Індія зацікавлена у сировині держави-агресорки – читайте далі.

Індійський уряд нібито закликав державні нафтові компанії збільшити обсяги придбання нафти з Росії. Річ у тому, що держава-агресорка зараз пропонує свою сировину з істотною знижкою. Про це повідомляють представники індустрії. Таким чином, Індія зміцнює комерційні відносини з Росією, тоді як Захід посилює санкції проти Москви.

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Як Індія допомагає Росії

Країни Заходу намагаються завадити Росії використовувати експорт запасів нафти та газу для фінансування невиправданої війни в Україні. Проте вихід на ринок Індії як потужного покупця російської нафти потенційно може знизити гостроту санкцій.

Крім того, деякі країни, включаючи Туреччину та Китай, теж вирішили збільшити обсяги імпорту чорного золота з держави-агресорки. Але експорт Росії залишається на довоєнному рівні.

Очільники нафтових компаній в Індії розповіли, що в останні тижні уряд все більше наполягає на тому, щоб вони знайшли спосіб продовжувати російську нафту та використати знижку, яку пропонує держава-агресорка. Зокрема, державна корпорація Indian Oil веде переговори з "Роснафтою" щодо додаткових контрактів на постачання сировини.

Коментар влади Індії

Представник індійського уряду заявив, що вони не давали таких вказівок компаніям щодо нафти з Росії. Крім того, він заявив, що російська сировина не під санкціями, а багато країн продовжують торгувати з державою-агресоркою.

Ми не втручаємося та не даємо вказівок компаніям щодо їхніх комерційних угод. Наша робота формувати політику, а не вказувати компаніям що купувати, а що – ні,

– йдеться у заяві.

Індія й російська нафта

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія збільшила імпорт нафти з території агресора більше ніж у 25 разів. У червні азійська країна купувала в середньому 1 мільйон барелів нафти на добу. Для порівняння, у лютому цей показник дорівнював 30 тисячам барелів нафти.

Відтак обсяг імпорту Індії дорівнює більше ніж четверта частина того, що купувала Європа, за даними Міжнародного енергетичного агентства. Рішення Індії має абсолютно комерційний характер. Вартість російської нафти обвалилася після нападу на Україну. Зокрема, еталонна марка нафти держави-агресорки – Urals – торгувалася на 37 доларів нижче ніж нафта Brent.

На момент створення цього матеріалу, вартість нафти Urals коливається на рівні доларівза барель, інформує портал Investing.com Тоді як Brent та WTI торгуються за ціноюбарель нафти відповідно, згідно з Bloomberg.

Придбання нафти зі знижкою має потужний макроекономічний позитивний ефект для Індії. Країна не виробляє достатню кількість власної енергії задля задоволення внутрішнього попиту. Крім того, як і більшість країн у світі влада Індії намагається не допустити того, щоб зростання цін на пальне не підживлювало інфляцію, яка й так набирає оберти.

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