Служба безпеки Bank of America ухвалила рішення про скасування конференції з геополітики для своїх клієнтів. Все через скарги клієнтів на компліментарну риторику спікерів щодо Росії. Більше про це – далі у тексті.

За планом цей захід мав тривати два дні в онлайн форматі. Проте один із найбільших банків США скасував три сесії, головною темою яких були санкції проти Росії та відносини між США та агресором.

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Скандал на конференції одного з найбільших банків США

Ключова причина такого рішення Bank of America – проросійські коментарі щодо повномасштабного вторгнення в Україну під час конференції. За даними трьох джерел, після заходу до них зателефонував стратег американського банку для того, щоб перепросити за інцидент під час заходу. Реакція на захід:

Тімоті Еш з BlueBay Asset Management, який був присутній на конференції, заявив, що не розуміє, чому банки у США запрошують на свої заходи спікерів, які озвучують російські наративи щодо війни проти України;

Ще один із присутніх заявив, що це " було більше схоже на Банк Росії ", а не Bank of America. Він підкреслив, що захід був виключно проросійським;

", а не Bank of America. Він підкреслив, що захід був виключно проросійським; Інша особа заявила, що це був "безжально антиукраїнський" захід.

До теми! Серед інвестиційних банків поширена практика співпраці з доповідачами із суперечливими поглядами задля того, щоб охопити максимально широкий спектр думок та позицій.

Проте деякі з присутніх на конференції Bank of America виокремили незвичність оприлюднення настільки односторонніх наративів, тоді як інші точки зору, які могли б збалансувати ситуацію, просто не було.

Позиція Bank of America

Американський банк наголосив, що це був один із заходів, до якого залучили іноземних доповідачів. Їхнім завданням було пояснити присутнім проблеми та нюанси, які впливають на інвестиційні рішення.

Банківський гігант підкреслив, що усі запрошені спікери є незалежними, а всі озвучені заяви – це їхні погляди. У Bank of America також підмітили, що вони уже перепросили перед особами, які розкритикували останній захід.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Bank of America коливається на рівні 27,84 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 223,8 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Хто озвучував російські наративи на заході Bank of America

Критики конференції виділили старшого віцепрезидента BofA Securities Inc з міжнародних зв'язків. Йдеться про Деніела Шинана, який негативно оцінив діяльність президента України Володимира Зеленського, назвавши його "майстерним маніпулятором та імітатором".

Ще один зі спікерів, риторика якого викликала питання, – це професор політології в Університеті Род-Айленда Ніколай Петро. Присутні на заході Bank of America повідомили, що його риторика вкрай шокувала. Вони додали, що його заяви звучали ніби з вуст російського Міністерства закордонних справ.

Петро натомість не визнає доцільність претензій до нього, а також оприлюднив нібито текст своєї промови. Ключові його тези такі:

За будь-яких умов, головна сторона, яка програє у цій війні, – Україна;

умов, головна сторона, яка програє у цій війні, – Україна; Промисловий потенціал України спустошений. Частково це пов'язано з економічною політикою, головна ціль якої перетворення країни на потужну сільськогосподарську державу;

ціль якої перетворення країни на потужну сільськогосподарську державу; За його словами, саме такі поради України отримує від США та Євросоюзу;

Скорочення населення країни. Мовляв, українці будуть шукати роботу за кордоном;

США зацікавлені у продовженні вогню. Адже країна виграє від тривалого конфлікту через зростання енергетичної та військової залежності ЄС.

Цікаво, що Ніколай Петро є учасником так званого дискусійного клубу "Валдай", який пов'язують з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.