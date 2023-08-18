Чи може Захід посилити нафтові санкції проти Росії: пояснення від економіста
У світлі останніх подій зі стрімким знеціненням російського рубля виникає питання щодо доцільності посилення санкційного тиску на агресора. Перш за все йдеться про цінову стелю для нафти з Росії.
В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу український економіст Борис Кушнірук пояснив, чи це реально у сучасних реаліях. Варто додати, що доходи від експорту нафти та газу мають критично важливе значення для бюджету Росії.
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Чи варто чекати на зниження цінової стелі
Борис Кушнірук вважає, що не варто розраховувати на перегляд граничної межі для російської нафти у сторону зниження. За його словами, політика Заходу полягає в тому, щоб створювати Росії проблеми, не створюючи проблеми собі.
Будь-яке посилення санкційного режиму щодо нафти створює потенційні ризики для самих західних виконавців. Зокрема, це збільшує волатильність на ринку енергоресурсів.
Вони вважають, що це працює. І воно справді працює. Реальні доходи російського бюджету скорочуються. Відповідно, зараз вони не бачать сенсу в якісь кроки робити, лише тому, що так хочеться українцям,
– додав економіст.
Нагадаємо, що країни G7 встановили цінову стелю на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Це обмеження набуло чинності 5 грудня 2022 року. У лютому почала діяти гранична ціна на нафтопродукти з Росії.
Що таке волатильністьЦе показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів впродовж певного проміжку часу.
Більше новин про знецінення рубля:
- На початку тижня вартість долара та євро у парі з рублем перетнула важливу психологічну позначку – 100 рублів. Після цього Банк Росії провів позапланове засідання та різко збільшив ключову ставку;
- Пізніше екстрену нараду провів й російський президент Володимир Путін. Проте росіяни не наважилися посилювати валютний контроль в країні. Економіст Борис Кушнірук заявив, що цілком ймовірно знецінення рубля – це продумані дії російської влади;
- Його колега Олег Гетман вважає, що знецінення рубля – це результат планомірної роботи низки країн та міжнародних організацій щодо зменшення експортних потужностей Росії. За його словами, Росії не вдасться уникнути шкоди для економіки.