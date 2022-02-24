Обвал на російському фондовому ринку "змів" понад 250 мільярдів доларів

Напад Росії на Україну – головна тема у всьому світі. Про втрати на російських фінансових ринках – читайте далі.

Російські активи різко впали, адже військові атаки Росії по території суверенної України спричинили надзвичайні дії центрального банку.

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Масштабні втрати

Водночас інвестори готуються до найжорсткішого раунду західних санкцій. У результаті цих дій російський фондовий ринок втратив 259 мільярдів доларів від своєї вартості. Крім того, зафіксували наступні моменти:

російський рубль обвалився до рекордного мінімуму,

вартість страхування російського боргу від дефолту зросла до пікового рівня з 2009 року,

акції втратили в ціні відразу 45%, що є найбільшим відкатом за всю історію.

Російський центробанк заявив, що вперше за останні кілька років почав впливати на валютний ринок та зробить усе необхідне для приборкання волатильності на фінансових ринках.

Напад Росії на Україну кинув тінь на світові фінансові ринки та викликала нову хвилю неприязні до ризику. Російські активи зазнали головного удару після того, як президент Володимир Путін наказав провести операцію з "демілітаризації" в Україні, що викликало міжнародне засудження та загрозу подальших "суворих санкцій" США проти Москви.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!