Обвал на российском фондовом рынке "смел" более 250 миллиардов долларов

24 февраля 2022 , 16:59
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Источник:

Yahoo! Finance

Нападение России на Украину – главная тема по всему миру. О потерях на российских финансовых рынках читайте дальше.

Российские активы резко упали, ведь военные атаки России по территории суверенной Украины повлекли за собой чрезвычайные действия центрального банка.

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Масштабные потери

В то же время инвесторы готовятся к самому жесткому раунду западных санкций. В результате этих действий российский фондовый рынок потерял 259 миллиардов долларов от своей стоимости. Кроме того, зафиксировали следующие моменты:

  • российский рубль обвалился до рекордного минимума,
  • стоимость страхования российского долга от дефолта выросла до пикового уровня с 2009 года,
  • акции потеряли в цене сразу 45%, что является самым большим откатом за всю историю.

Российский центробанк заявил, что впервые за последние несколько лет начал влиять на валютный рынок и сделает все необходимое для укрощения волатильности на финансовых рынках.

Нападение России на Украину бросило тень на мировые финансовые рынки и вызвало новую волну неприязни к риску. Российские активы получили главный удар после того, как президент Владимир Путин приказал провести операцию по "демилитаризации" в Украине, что вызвало международное осуждение и угрозу дальнейших "строгих санкций" США против Москвы.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Автор: Віта Свірневська