Які банкноти євро приймають в Україні у 2026 році

В Україні приймають банкноти євро обох серій. Наразі як таких обмежень немає. Проте є одна купюра, з якою потрібно бути надзвичайно обережним.

Які євро наразі в обігу?

В обігу наразі перебуває 2 серії євро, повідомляє Європейський центральний банк.

Ці серії мають такі номінали:

Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Її ввели в обіг 1 січня 2002 року.

Друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Випуск цієї серії відбувався з 2013 по 2019 роки.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– вказує ЄЦБ.

Цікаво, що назва "Європа" у другої серії виникла не просто так. Річ у тім, що там зображено міфологічного персонажа – принцесу Європи.

З якою банкнотою євро треба бути обережним?

Ще у 2019 році ЄЦБ ухвалив рішення вивести 500 євро з обігу. Річ у тім, що таку купюру часто підроблювали, повідомляє Європейський центральний банк.

Наразі 500 євро можна використовувати для розрахунків. До того ж таку купюру дозволено вільно обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– наголошує регулятор.

Як обміняти євро в Україні?