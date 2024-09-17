Що таке "синій" долар і як його відрізнити

Долар – це одна із найпопулярніших валют серед українців. Для зручності долари різних випусків ділять на категорії за певними ознаками. Зокрема, так виник термін "синій" долар.

Що таке "синій" долар

В Україні "синіми" доларами найчастіше називають банкноти, які випустили після 2009 року. Finance.ua уточнюють, що "синіми" долари називають банкноти 2009 – 2017 років випуску. Це неофіційний термін, який виник через вигляд купюр. Варто підмітити, що цей термін є неофіційним, його просто використовують для зручності.

Варте уваги Різницю між січнем та вереснем відчувають всі: скільки коштують 100 доларів в Україні

По факту цей термін з'явився і закріпився серед населення через яскравий колір захисної смуги на банкноті – синій. Крім того, саме цей елемент відрізняє нові банкноти від попередніх поколінь валюти. На сьогодні головним прикладом "синього" долара є купюра номіналом 100 доларів, які центробанк США випустив у 2013 році.

Як виглядають "сині" долари / Фото Unsplash

Національний банк України наголошує, що під час обміну валюти жодного значення не відіграють ні номінал банкноти, ні рік її випуску. Банки та небанківські установи зобов'язані приймати усі долари, які були випущені з 1914 року. Купюри, які клієнт пропонує для обміну, мають бути у належному стані.

До того ж глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю ZN.UA заявляв наступне: "Білі" чи "сині" – вони все одно "зелені". Ба більше, він наголосив, що вартість іноземної валюти визначає номінал та обмінний курс.