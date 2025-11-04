Які долари 2003 року проблематично обмінювати?

Банки та фінустанови зобов'язані приймати всі долари, які пройшли перевірку та відповідають встановленим вимогам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголосив НБУ.

На можливість обміну впливає першочергово стан банкноти:

У 2023 році НБУ скасував визначення "незначно зношена" банкнота. Тобто невеликі пошкодження не є перепоною для того, аби відбувся обмін.

А от "значно зношена" банкнота передається на інкасо. Ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Зверніть увагу! Інколи фінустанови можуть не здійснювати обмін, якщо вони не мають технічної можливості перевірити передані вами гроші.

Що потрібно знати про валюту зараз?