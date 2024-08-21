Чи дійсні долари 2002 року у 2024 році: існує конкретна відповідь

Американський долар уже роками є однією із найпопулярніших іноземних валют в Україні. Періодично у людей виникають питання щодо того, які банкноти дійсні та чи можуть виникнути проблеми під час обміну валют.

Чи дійсні долари 2002 року

Нацбанк наголосив, що в Україні дійсні усі долари, які були випущені з 1914 року, оскільки немає жодних постанов або законів, у яких йшлося б про інше. Це означає, що банки та обмінники мають приймати купюри доларів, які були випущені за останні 110 років. Головне, що ці банкноти були у належному стані, який необхідний для обміну.

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Також варто підкреслити, що Федеральна резервна система США не запроваджувала жодних обмежень на розрахунки банкнотами, які є в обігу. Якщо банки або обмінники відмовляються проводити обмін доларових купюр без належних на то причин, то варто написати скаргу в головний офіс банку, за словами члена ради НБУ Василя Фурмана. Він додав, якщо це питання не вирішать, то тоді потрібно звертатися зі скаргою до Нацбанку.

Нагадаємо, що адвокати Анна Даніель та Станіслав Ліфлянчик ексклюзивно розповіли 24 Каналу про те, як захистити себе під час обміну валют поза банком. Зокрема, експерти виділили ключові правила та вимоги, про які варто знати.

Крім того, варто пам'ятати, що є ситуації, коли банки та обмінники мають право відмовитися обмінювати ту чи іншу банкноту. Йдеться про сильно зношені чи пошкоджені банкноти або фальшиві купюри. Ба більше, якщо обох цих сценаріїв передбачені спеціальні протоколи дій.