У НБУ пояснили, які долари не підлягають обміну

Обмін валют – це процедура, яку проводять згідно з чіткими вимогами та правила. Зокрема, існують ситуації, коли банки та обмінники можуть не приймати певні банкноти.

Які долари не вийде обміняти в Україні

В Україні можна обміняти усі долари, які були випущені з 1914 року. Проте ці банкноти мають бути у належному стані, за даними НБУ. Водночас існують ситуації, коли банки та обмінники мають право не приймати певні купюри від клієнтів.

Цікаво Король валютного ринку: фото усіх купюр долара, які є в обігу

У Нацбанку пояснили, які банкноти не підлягають обміну:

Значно зношені/ або пошкоджені банкноти, які повертають іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну у рамках процедури інкасо. Про головні ознаки таких купюр – читайте тут;

Фальшиві банкноти – їх зобов'язані вилучити у клієнта та передати Нацбанку на дослідження.

При цьому варто зауважити, що Національний банк України скасував визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Тож банки та обмінники не можуть відмовляти приймати через це купюр іноземних валют для обміну.