Які долари США не приймають в Україні

Обмін валют – це поширена практика серед українців, оскільки іноземні валюти використовують для захисту власних збережень. Однією із найпопулярніших іноземних валют в Україні є американський долар. Проте періодично виникають питання, які банкноти приймають в банках та обмінниках, а які – ні.

Чи можуть банкноти долара США не обміняти в Україні

Федеральна резервна система США наголошує, що усі купюри доларів, які випущені після 1914 року дійсні. Це стосується банкнот усіх номіналів: 1,2,5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Відповідні в Україні мають приймати усі купюри американського долара, згідно з постановою Національного банку України. При цьому на рішення банків та обмінників не впливають ні рік емісії, ні номінал банкнот.

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Водночас НБУ виділяє два варіанти, коли фінансові установи мають право не приймати іноземні банкноти. Йдеться про значно зношені / пошкоджені банкноти та підробки. Ба більше, якщо обох цих сценаріїв передбачені спеціальні протоколи дій. Водночас варто наголосити, що український центробанк скасував визначення "незначно зношені банкноти", тож фінансові установи не можуть відмовляти клієнтам, посилаючись на вище згадане визначення, як аргумент.

Також нагадаємо, що адвокати Анна Даніель та Станіслав Ліфлянчик ексклюзивно розповіли 24 Каналу, як захистити себе під час обміну валют поза банком. Для прикладу, експерти назвали головні правила та вимоги, про які варто знати кожному.