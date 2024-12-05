Який мають вигляд 100 доларів нового зразка: головні зміни та фото

США періодично оновлюють дизайн банкнот доларів. На сьогодні, чи не найбільше уваги у цьому контексті зосереджено навколо 100 доларів нового зразка.

Як виглядають 100 доларів нового зразка

Востаннє у США змінювали дизайн валюти у 2013 році. Йдеться саме про банкноту номіналом в 100 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Варте уваги Соратник Путіна різко розкритикували ОПЕК+: усе через США

Це означає, що ця купюра має найновіші елементи дизайну та захисту. Серед них такі:

Синя захисна 3D-стрічка;

Логотип у вигляді дзвоника і чорнильниці, які вкрай складно підробити.

Важливо! Дійсними є 100 доларів як старого зразка, так й нові. Цей фактор не відіграє жодної ролі під час обміну валюти. Потрібно, щоб банкноти були у належному для обміну стані: справжні та без ознак значного зношення та/ або пошкодження.

Водночас одна із головних відмінностей, яка притаманна банкноті 100 доларів нового зразка, – це колір. Купюра, яку ввели в обігу у 2013 році, є синьою. Крім того, на банкноті збільшили портрет і віньєтку одного із засновників США Бенджаміна Франкліна, тоді як рамку овальної форми прибрали.

100 доларів нового зразка / Фото Unsplash

На новій банкноті в 100 доларів залишили й низку традиційних захисних елементів. Для прикладу, портретний водяний знак та вбудована захисна нитка, яка світиться рожевим кольором під ультрафіолетовим світлом.