Як міняти долари за вигідним курсом: підказки, що доступні всім 

Українці досить часто тримають свої збереження в іноземній валюті. Один із фаворитів в Україні є долар США, який періодично потрібно купувати або продавати. Відповідно є прагнення обміняти валюту за максимально вигідним курсом.

Як краще міняти долари

Виділяють кілька правил, які допоможуть вигідно обміняти долари. Йдеться про кілька деталей, які доступні кожному. Про це пише 24 Канал.

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Перш за все варто враховувати час, аби вигідно обміняти іноземну валюту. Як правило, долари радять міняти тільки в бізнес-час. Йдеться про години, коли проводять торги на міжбанку – 10:00 до 17:00 у робочі дні тижня.

Також зазначають, що краще купувати валюту на початку місяця. Річ у тому, в середині та кінці місяця бюджетники отримують свої виплати і це впливає на курс валют.

До того ж додають, що краще купувати долар США наприкінці тижня, оскільки тоді курс валют може бути дещо нижчим, адже українці продають більше доларів перед вихідними. Крім того, потрібно зважати на те, що на вихідні чи святкові дні обмінники й банки ставлять не дуже вигідний курс для клієнтів.

Корисним буде порівнювати курси в різних банках і пунктах обміну, перш ніж продавати або купувати долари. Для прикладу, курси валют можна з легкістю перевірити в онлайн-банкінгу або на офіційних сайтах банків.

Станом на 7 січня, банки України купують долари за курсом на рівні 42 гривні, а продають – за 42,70 гривні, за даними "Мінфіну". Готівковий курс долара США коливається на рівні 42,70 гривні за долар (купівля) та 42,73 гривні за долар (продаж). НБУ на сьогодні встановив курс долара на рівні 42,19 гривні.

Водночас не радять міняти іноземну валюту в центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах. Зазвичай, у таких місцях курс далекий від вигідного.