Вимоги до обміну валют в Україні: про що варто знати кожному

В Україні діють чіткі правила обміну іноземних валют. Проте останнім часом звучало чимало заяв про проблеми під час цього процесу.

Насправді Національний банк України визначив основні вимоги до обміну долара та інших валют. Крім того, банки, небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку зобов'язані мати ліценцію для роботи з обміном іноземних валют та діяти у рамках вимог регулятора, інформує 24 Канал.

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Що варто знати про обмін валют

Перш за все варто наголосити, що установи, які мають право проводити обмінно-валютні операції, не можуть встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Для прикладу, усі банкноти долара США випущені після 1914 року залишаються законним платіжним засобом. У Нацбанку також наголосили, що його нормативних документах відсутнє таке поняття як "старі банкноти".

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Варто додати, якщо купюра іноземної валюти сильно зносила в обігу або має певні пошкодження, то на такий випадок передбачена опція інкасо. Якщо банки все-таки відмовляють в обміні валют, варто діяти за таким алгоритмом:

Зверніться до начальника відділення з запитом обміняти купюри;

У разі категоричної відмови, ви завжди можете звернутись до НБУ для офіційних роз’яснень правомірності такої відмови.

На початку червня очільник Податкового комітету у парламенті Данило Гетманцев також прокоментував ситуацію з обміном валют в Україні. Чиновник попередив банки, обмінники та інші уповноважені установи, що ,так би мовити, надто прискіплива увага до "цяточок" на банкнотах може їм дорого коштувати.

Гетманцев заявив, що НБУ уже вивчає це питання. Крім того, він закликав звертатися до нього, якщо будуть виникати проблеми з обміном валют.