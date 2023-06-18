Найкращий курс для обміну валюти: коли краще міняти гроші

Коли збираєтеся у подорож, заздалегідь подумайте про те, щоб мати гроші у потрібній валюті. Адже часто можна придбати кошти за невигідним курсом або з додатковою комісією.

Не на вихідні та не у центрі міста: де купляти валюту

Краще обмінювати гроші не у самому центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах.

Цікаво Нові реалії на фондовому ринку: як техгіганти знову змінюють правила гри

Міняти валюту варто тільки в бізнес-час, тобто тоді коли проходять торги на міжбанку. Це з 10:00 до 17:00 у робочі дні .

. На вихідні чи святкові дні обмінники й банки ставлять менш вигідний курс.

Запам'ятайте, що краще купувати валюту на початку місяця. Оскільки в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.

Якщо вирішили зняти готівку в банкоматі за кордоном, дізнайтеся про комісію. Часто вона фіксована і тому невигідно знімати маленьку суму грошей.

Також варто порівнювати курси в різних банках і обмінниках заздалегідь. Можна перевірити курс в онлайн-банкінгу.

Додаткова комісія за "зношені" купюри

що у цих місцях курс валют невигідний.

В НБУ прокоментували ситуацію щодо обміну валюту, яка виникла нещодавно. Там побічно згадали й про так звану комісію за "зношені банкноти".

Як повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій, у квітні та травні зафіксували створення штучної ситуації з так званими зношеними банкнотами. За його словами, ні у лютому, ні у березні таких питань просто не виникало. Гелетій додав, що вони працюють над тим, аби усунути ці труднощі.

Крім того, регулятор наголосив на тому, що банківські установи не можуть самостійно встановлювати власні правила та обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти.