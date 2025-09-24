Станом на зараз, обміну підлягають усі долари, випущені після 1914 році. Йдеться про банкноти, які не виводились з обігу.

Які долари не приймають обмінники?

Обміну не підлягають долари, які визначаються як фальшиві, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Якщо є підозра, що банкнота фальшива, її віддають на експертизу у НБУ. Далі є два варіанти розвитку подій:

справжню банкноту повертають власнику;

а от фальшивку віддають правоохоронним органам для проведення розслідування.

Також обмінник не приймає значно зношені банкноти. Для цих купюр здійснюється процедура інкасо за тарифами банків та небанківських фінансових установ.

Зауважимо, що поняття незначно зношених банкнот було скасовано ще у 2023 році. Як вказав Нацбанк, це дозволяє виключати "людський фактор".

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти

– зазначає регулятор.

Що важливо знати про долари?

Нова банкнота номіналом 100 доларів сильно відрізняється від старої. Зокрема, на цій купюрі з'явився додатковий захист.

Раніше номіналів доларових купюр було відчутно більше. Існувала навіть банкнота 100 000 доларів. Але ця купюра не перебувала в готівковому обігу. Її використовували виключно для безготівкових розрахунків між фінансовими установами.