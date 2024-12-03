Обмін "старих" доларів: чи зміниться щось у 2025 році

Обмін валют – це процес з чіткими правилами та вимогами до всіх сторін, які до нього залучені. Логічно, що можуть виникати питання, чи зміниться щось у наступному році. Особливо, якщо йдеться про так звані "старі" долари.

Обмін доларів старого зразка

Як правило, в Україні "старими" називають долари, які випустили у 1996 році. Для цього навіть є пояснення. Мовляв, далі банкноти друкували з оновленим дизайном та елементами захисту, інформує 24 Канал.

Варте уваги Металопродукція може вкотре зрости в ціні: усе залежить від боїв за Покровськ

Водночас в НБУ наголосили, що в Україні дійсні усі долари, які випустили з 1914 року. Купюри американської валюти зобов'язані приймати усі банки та обмінники. При цьому ні рік випуску, ні номінал банкноти не впливають на курс.

Проте банкноти мають пройти перевірку на справжність та бути у належному для обміну стані (без ознак значного зношення та/або пошкоджень). Ці умови будуть актуальними й в 2025 році.

Також нагадаємо, що з 2026 року центральний банк США планує почати процедуру оновлення банкнот доларів США. Для початку планують оновити дизайн купюр номіналом 10 доларів. Загалом цей проєкт буде тривати до 2024 року.