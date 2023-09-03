Час до кінця вересня: як і де обміняти монети та банкноти старих зразків

НБУ оголосив про виведення з обігу низку номіналів монет та банкнот зразків до 2003 року, а також розкрив усі деталі щодо їхнього обміну. Більше про це - далі у тексті.

Які монети та банкноти більше не актуальні

З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 та 5 копійок втратили статус платіжного засобу. Їх вилучають з готівкового обігу. З 1 жовтня 2020 року регулятор вилучає з обігу монети номіналом 25 копійок. Крім того, триває аналогічний процес для банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Цікаво Новий Twitter під егідою Ілона Маска: що буде з його статусом найбагатшої людини світу

Відтак українці, які все ще мають вище згадані номінали монет та банкнот, можуть їх обміняти. Крайній термін – до 30 вересня 2023 року включно. Після цього ця послуга буде недоступна.

Обмін старих монет та банкнот в Україні / Фото НБУ

Де можна здійснити обмін

Звернутися для обміну монет та валют старого зразка можна, зокрема, до Національного банку України. Ось перелік адрес відділень регулятора у різних містах:

Київ – Контрактова площа, 2А;

– Контрактова площа, 2А; Дніпро – вулиця Воскресенська, 13;

– вулиця Воскресенська, 13; Львів – вулиця Коперника, 4;

– вулиця Коперника, 4; Одеса – вулиця Рішельєвська, 8;

– вулиця Рішельєвська, 8; Харків – Театральна площа, 1;

Театральна площа, 1; Хмельницький – вулиця Володимирська, 91.

Наприкінці серпня 2023 року Нацбанк змінив правила купівлі іноземної валюти в Україні. Відтепер банки мають право продавати валюту онлайн . Максимальна сума –. Кредитори уже відновили цю послугу для своїх клієнтів.

Крім того, провести обмін можуть й інші українські банки. Йдеться про "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ". Усю необхідну та актуальну інформацію про роботу цих кредиторів можна знайти на їхніх офіційних сайтах.

Для чого НБУ вилучає старі монети та банкноти

Провести обмін застарілих монет та банкнот кратних 10 копійкам (для розмінних монет) можна без стягнення оплати за цю послугу.

Український Нацбанк ухвалив рішення про вилучення з обігу монет та банкнот старих зразків у рамках програми з оптимізації номінального ряду банкнот та монет гривні. Таким чином, регулятор має на меті підвищити захист і якість грошей. Додаткова це сприятиме більш комфортним та простим розрахункам у готівці.