Банкомати не витримують навантаження: у Криму обмежили зняття готівки

У тимчасово окупованому Криму російський державний банк ВТБ запровадив тимчасові обмеження на видачу готівки власникам карток інших банків. Нові правила діятимуть щонайменше до 1 серпня. У фінансовій установі пояснили це суттєвим навантаженням на мережу банкоматів, яке виникло після запровадження на півострові режиму надзвичайної ситуації.

Про це пишуть російські медіа. Про труднощі з готівкою повідомляють і місцеві жителі.

Яка ситуація з готівкою в Криму?

Згідно з інформацією банку ПСКБ, клієнти сторонніх банків тепер можуть зняти через банкомати ВТБ не більше 15 тисяч рублів на добу та до 50 тисяч рублів протягом місяця.

Для порівняння, раніше дозволений добовий ліміт становив 150 тисяч рублів, а місячний – 300 тисяч.

Крім обмеження суми, жителі Криму повідомляють і про скорочення кількості дозволених операцій із видачі готівки. За словами однієї з мешканок півострова, після використання банкомата вона отримала чек із повідомленням, що залишилося лише дві можливості для зняття коштів, після чого проведення операцій стане недоступним через "технічні причини". Як стверджує жінка, у відділенні банку їй порадили "не драматизувати ситуацію".

Представник ВТБ запевнив, що встановлених лімітів, за внутрішньою статистикою банку, достатньо для більшості повсякденних потреб користувачів. Водночас для власників карток самого ВТБ жодних змін не запроваджували – вони й надалі можуть користуватися банкоматами без додаткових обмежень.

Мережа ВТБ на території окупованого Криму налічує близько 1,4 тисячі банкоматів. Після інтеграції РНКБ банк став одним із ключових фінансових операторів на півострові.

Примітно, що після введення режиму надзвичайної ситуації керівництво кримського підрозділу ВТБ публічно заявляло про достатній запас готівки для забезпечення потреб місцевих жителів і туристів.

Водночас інші російські банки, які працюють на окупованій території, наразі не повідомляли про запровадження аналогічних лімітів на видачу готівкових коштів як для власних клієнтів, так і для користувачів карток інших банків.

З якими ще проблемами зіткнулися в Криму?

На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі більше загострюються проблеми з паливом, електропостачанням і водозабезпеченням.

Дефіцит ресурсів уже впливає не лише на повсякденне життя населення: жителі скаржаться на довгі черги на автозаправках, записують відеозвернення до російського керівництва та заявляють про суттєве погіршення умов життя.

Член Меджлісу кримськотатарського народу та правозахисник Ескендер Барієв в етері 24 Каналу зазначив, що нинішня ситуація створює серйозні труднощі не тільки для населення, а й для підприємств, логістичних ланцюгів та роботи окупаційної адміністрації. На його думку, проблеми на півострові набули такого масштабу, що російська влада вже не здатна приховати їх ані фінансовими компенсаціями, ані публічними заявами підконтрольних окупаційних посадовців.