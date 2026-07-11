Об этом пишут российские СМИ. О проблемах с наличными сообщают и местные жители.

Какова ситуация с наличными в Крыму?

Согласно информации банка ПСКБ, клиенты сторонних банков теперь могут снимать через банкоматы ВТБ не более 15 тысяч рублей в сутки и до 50 тысяч рублей в месяц.

Для сравнения: ранее разрешенный суточный лимит составлял 150 тысяч рублей, а месячный – 300 тысяч.

Помимо ограничения суммы, жители Крыма сообщают и о сокращении количества разрешенных операций по выдаче наличных. По словам одной из жительниц полуострова, после использования банкомата она получила чек с сообщением, что осталось всего две возможности для снятия средств, после чего проведение операций станет недоступным по "техническим причинам". Как утверждает женщина, в отделении банка ей посоветовали "не драматизировать ситуацию".

Представитель ВТБ заверил, что установленных лимитов, согласно внутренней статистике банка, достаточно для большинства повседневных нужд пользователей. В то же время для держателей карт самого ВТБ никаких изменений не вводилось – они по-прежнему могут пользоваться банкоматами без дополнительных ограничений.

Сеть ВТБ на территории оккупированного Крыма насчитывает около 1,4 тысячи банкоматов. После интеграции РНКБ банк стал одним из ключевых финансовых операторов на полуострове.

Примечательно, что после введения режима чрезвычайной ситуации руководство крымского подразделения ВТБ публично заявляло о достаточном запасе наличных средств для обеспечения потребностей местных жителей и туристов.

В то же время другие российские банки, работающие на оккупированной территории, пока не сообщали о введении аналогичных лимитов на выдачу наличных средств как для собственных клиентов, так и для пользователей карт других банков.

С какими еще проблемами столкнулись в Крыму?

На временно оккупированном Крымском полуострове все больше обостряются проблемы с топливом, электроснабжением и водоснабжением.

Дефицит ресурсов уже сказывается не только на повседневной жизни населения: жители жалуются на длинные очереди на автозаправках, записывают видеообращения к российскому руководству и заявляют о существенном ухудшении условий жизни.

Член Меджлиса крымскотатарского народа и правозащитник Эскендер Бариев в эфире 24 Канала отметил, что нынешняя ситуация создает серьезные трудности не только для населения, но и для предприятий, логистических цепочек и работы оккупационной администрации. По его мнению, проблемы на полуострове приобрели такой масштаб, что российские власти уже не в состоянии скрыть их ни финансовыми компенсациями, ни публичными заявлениями подконтрольных оккупационных чиновников.