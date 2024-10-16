Зняття готівки за кордоном: які ліміти діють для українців
16 жовтня 2024, 13:47Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Українці можуть знімати готівку з власних карток, перебуваючи за кордоном. Проте для них все одно діють чіткі ліміти від НБУ.
Ліміти на зняття готівки за кордоном
Українці мають можливість знімати гроші з власних банківських карток за кордном. Для цього підходять як гривневі, так і валютні платіжні картки. При цьому діють чіткі ліміти на зняття готівки, які встановив Національний банк України.
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Яку суму можна зняти з картки за кордоном:
- 100 тисяч гривень в еквіваленті на день у вибраній валюті (для валютних карток);
- 12 500 грн на тиждень (операції з понеділка до неділі) та 50 000 грн на місяць (для гривневих платіжних карток).
Варто додати, обмеження на зняття готівки можуть змінитися. Тож перед поїздкою в іншу країну краще уточнити інформацію про ліміти. Зокрема, можна сконтактувати зі своїм банком.