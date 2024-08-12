Українців можуть обмежити у переказах грошей між картками

У Комітеті Верховної Ради з питань податкової політики рекомендують Національному банку посилити контроль за операціями на рахунках фізичних осіб. І щобільше – ввести обмеження на перекази коштів між банківськими картками.

Чи будуть обмеження на переказ в Україні

Як зазначив Данило Гетманцев, рекомендації щодо впровадження обмежень викладені у рішенні, ухваленому після заслуховування голови НБУ Андрія Пишного. У цьому контексті підкреслюється, що захист інтересів добросовісних споживачів має бути гарантований.

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Рекомендувати Національному банку України ... визначитися з доцільністю запровадження обмежень на виконання платіжних операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів,

– йдеться у рекомендаціях.

Комітет також підкреслив, що Національному банку слід вжити більш ефективні заходи впливу у випадку порушення платіжного законодавства. Це охоплює:

Посилення вимог до систем моніторингу операцій.

Зміцнення систем управління ризиками.

Покращення систем внутрішнього контролю для постачальників платіжних послуг.

Крім того, в комітеті сподіваються, що регулятор продовжить роботу з виявлення схем, що використовують платіжну інфраструктуру для незаконних цілей. Зокрема, йдеться про випадки, коли шахраї використовують рахунки фізичних осіб для виконання платіжних операцій з метою шахрайства (так звані дроп-аккаунти).