Українці інвестували в державу понад 1 трильйон гривень: у Мінфіні розкрили важливі деталі

Український Мінфін залучає додаткові кошти до бюджету завдяки облігаціям. З початку повномасштабної агресії Росії українці інвестували в державу дуже серйозну суму.

У Мінфіні пояснили, що інвестиції в облігації (далі ОВДП)стали другим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету України після міжнародної допомоги.

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Українців збільшили інвестиції в ОВДП

Загалом з очатку повномасштабного вторгнення Росії звичайні українці, бізнеси, в тому числі банки, придбали цінних паперів на понад 1 трильйон гривень.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, ці кошти дозволили профінансувати "понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році". У Мінфіні зауважили, що ці кошти відіграли важливу роль у підтримці фінансової стабільності в Україні, яка перебуває в умовах війни.

Що таке облігації внутрішніх державних позик України Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.

У відомстві додали, що на сьогодні в обігу перебуває ОВДП на понад 1,6 трильйона гривень, з яких на комерційні банки припадає 42,2%, НБУ – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

Українці інвестували в державні облігації понад 1 трильйон гривень / Інфографіка Мінфін

Крім того, зафіксували зростання інтересу до ОВДП зі сторони українських громадян та бізнесів. Для прикладу, вклади фізичних осіб з 2016 року зросли орієнтовно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – у понад 2,4 раза. Тоді як інвестиції юридичних осіб в ОВДП зросли у 7 разів з 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабної агресії Росії.