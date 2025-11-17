Імовірний конфлікт інтересів: Трамп знову закупив облігації
- Трамп купив корпоративні та муніципальні облігації на суму понад 82 мільйони доларів з 28 серпня до 2 жовтня 2025 року.
- Американський президент вклався в компанії, як-от Broadcom, Qualcomm, Meta Platforms, Home Depot.
Трамп купив корпоративні та муніципальні облігації на як мінімум – 82 мільйони доларів. "Закупка" відбулася у період із 28 серпня до 2 жовтня 2025.
Що відомо про закупку облігацій Трампом?
Загальна кількість "фінансових покупок" – 175, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Це найбільша доларова банкнота, яка існувала: ви будете в шоці
Що відомо про облігації Трампа:
- максимальна сума придбаних облігацій – більш як 337 мільйонів доларів;
- деякі з облігацій, які придбав Трамп, належать до сфер, що отримують вигоду від його політики;
- у декларації Трампа, поданій в серпні, зазначено, що з 20 січня (для інавгурації) Трамп купив облігацій на суму більш як 100 мільйонів доларів.
Більшість активів, перелічених у суботніх звітах, складаються з облігацій, випущених муніципалітетами, штатами, округами, шкільними округами та іншими організаціями, пов'язаними з державними установами,
– зазначає Reuters.
Цікаво! Трамп придбав корпоративні облігації деяких виробників чіпів. Йдеться, зокрема, про Broadcom, Qualcomm. Також американський президент "вклався" у Meta Platforms, Home Depot та інші.
Що потрібно знати про доходи Трампа?
В своїй червневій декларації Трамп вказав, що йому надходять доходи від різних компаній. Це може вказувати на потенційний конфлікт інтересів.
Загалом американський президент у червні задекларував активи на як мінімум 1,6 мільярда доларів, повідомляє Reuters. Основні доходи Трамп отримував від крипти, гольфу, ліцензування та декількох інших сфер.