Чому американські облігації більше не приваблюють інвесторів

Крім того, що іноземні інвестори мають побоювання щодо державного боргу США, тепер вони можуть отримувати більший дохід, купуючи облігації в інших країнах, аніж в США.

Чому американські активи стають не такими привабливими

Ризик ослаблення долара США та вартість захисту від цього ризику роблять американські активи менш привабливими в усьому світі, повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Читайте також Уолл-Стріт падає: все через обіцянки Трампа подвоїти мита на сталь та алюміній

Втім це відбувається у час, коли ринок казначейських облігацій США і так бореться з погіршенням ситуації з бюджетом США і торгівельною війною.

Іноземні інвестори, ймовірно, не бояться дефолту США чи чогось подібного. Але премія, яку багато хто колись отримував за купівлю американського боргу завдяки вищим довгостроковим ставкам тут, зникла. Ця обставина стала результатом зростання вартості захисту від валютних коливань або хеджування (страхування – 24 Канал) їх,

– йдеться у тексті.

Річ у тім, що це відбувається тому, що короткострокові ставки в США залишаються високими порівняно з рештою світу, і Федеральна резервна система навряд чи скоро їх знизить.

Чому інвестори охолодили інтерес до облігацій США

Хоча дані показують, що обсяг іноземних інвестицій у держоблігації США зріс у березні, ситуація не така однозначна.

Аналогічні розпродажі облігацій спостерігались і в інших великих економіках – у Великій Британії, Німеччині та Японії. Це викликає питання: чи справді іноземні інвестори зменшують довіру до ринку США?,

– йдеться у тексті.

Одним із факторів стало запровадження нових тарифів з боку Дональда Трампа, а також збільшення бюджетних витрат. Обидва фактори могли сприяти ослабленню долара – і це могло налякати іноземних інвесторів.

Коли інвестори купують активи в іноземній валюті, вони зазвичай хеджують (страхують) свої ризики. Проте останнім часом така страховка стала надто дорогою. Через це навіть приваблива дохідність у 4,5% по 10-річних облігаціях США не виглядає виграшною: після хеджування прибуток може бути нижчим.

Наприклад, британські інвестори не мають жодної переваги після хеджування,

Європейці втрачають близько 0,6% порівняно з німецькими облігаціями,

А японці взагалі отримують на 1,3% менше, ніж вдома.

Втім ця ситуація – наслідок політики ФРС, яка підвищила ставки, щоб боротися з інфляцією. Крім того, нові мита знову створили невизначеність. Таким чином, якщо мита призведуть до зростання інфляції, ФРС може не поспішати зі зниженням ставок.