Тепер облігації в юанях: що сталося після візиту Путіна в Китай

Російський уряд ухвалив рішення вперше випустити 10-річні облігації держпозики, що номіновані саме в китайських юанях. Імовірно, це один з наслідків візиту Путіна в Китай.

Що відомо про нові російські облігації?

На наступному тижні Мінфін Росії буде збирати заявки на новий випуск державних цінних паперів, повідомляє Інтерфакс.

Читайте також Україні вдалося: майже всі НПЗ в центральній Росії уражено

Як відомо, пропозиція для інвесторів виглядатиме так:

випуск облігацій федеральної позики з постійним купонним доходом;

термін погашення – до 10 років;

купонний період – 182 дні;

номінальна вартість 1 облігації – 10 тисяч китайських юанів.

Підсумок збору заявок заплановано саме на 28 травня. Саме в цю дату буде визначено обсяг емісії та ставку купонного доходу за випуском.

Зверніть увагу! Технічне розміщення нових боргових паперів заплановано на 3 червня.

Придбання облігацій, а також отримання виплат буде доступним не тільки в китайських юанях, а й – російських рублях. Вибір валюти залежить саме від інвестора.

Цікаво, що про збір заявок на такі облігації стало відомо 21 травня. Це наступний день після повернення Путіна з Пекіну. Імовірно, завдяки цим цінним паперам, Росія спробує зменшити бюджетний дефіцит, пише The Moscow Times.

Яка ситуація в російському бюджеті зараз?