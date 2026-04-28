Після 60 років співпраці: ОАЕ покидає ОПЕК

Об'єднані Арабські емірати ухвалили рішення покинути ОПЕК. ОАЕ були частиною нафтової організації протягом шести десятиліть.

Чому ОАЕ ухвалив це рішення?

ОАЕ прагне здійснити стратегічну переорієнтацію, повідомляє Bloomberg.

Вихід ОАЕ з ОПЕК заплановано на 1 травня 2026 року. Згодом країна планує нарощувати виробництво. Таке рішення стало наслідком ситуації на Близькому Сході.

Першочергово проблема полягає саме у війні США, Ізраїлю та Ірану. Не варто також відкидати вплив накопичення напруги всередині ОАЕ через рішення ОПЕК.

Потрібно розуміти, що ця організація встановлює квоти на видобуток нафти. До того ж ОАЕ мали багато суперечностей з Саудівською Аравією, повідомляє INSS.

Фактично, ці країни перейшли від тихого протистояння до відкритої конфронтації. Суперечки між ними точаться доволі давно, ще з минулого століття.

З початку 1980-х років відносини між ними негативно впливали на згуртованість Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) та гальмували інтеграційні ініціативи, такі як проєкт спільної валюти та створення центрального банку Перської затоки, який планувалося розмістити в Абу-Дабі, але зрештою провалився, частково через опір Саудівської Аравії,

– йдеться у матеріалі.

Річ у тім, що Саудівська Аравія вважала реалізацію цього плану загрозою політичному статусу. До того ж Ер-Ріяд вважав, що через це втратить своє економічне становище.

Важливо! Емірати продовжують конкурувати з Саудівською Аравією щодо того, яка саме країна є регіональним енергетичним хабом.

Не варто ігнорувати і факт відсутності належного рівня підтримки від країн Перської затоки після нещодавніх атак Ірану.

Як на ОАЕ вплинули квоти ОПЕК?

Квоти ОПЕК негативно вплинули на ОАЕ. Фактично, держава була вимушена обмежити свої нафтові потужності. При цьому, ОАЕ вкладали значні кошти саме в розвиток цієї промисловості.

Теперішні обставини можуть вплинути на стабільність всередині організації. Адже інші країни також можуть розглянути вихід з альянсу. Зокрема, через невдоволення щодо квот.

Фактично, теперішні зміни є значною дипломатичною перемогою США. Нагадаємо, американська адміністрація доволі активно критикує ОПЕК за штучне завищення цін.

