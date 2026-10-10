Хто з пенсіонерів може не платити комуналку

В Україні передбачена пільга, яка дозволяє окремим категоріям пенсіонерів повністю компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та паливо. Однак право на таку підтримку залежить не лише від професії, а й від трудового стажу та місця проживання. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Скористатися пільгою можуть пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на визначених законом посадах і після завершення трудової діяльності залишилися жити в селі.

Зверніть увагу! До переліку належать педагогічні працівники, медики, фармацевти, фахівці із захисту рослин, бібліотекарі, працівники музеїв, державних і комунальних закладів культури, а також працівники закладів освіти у сфері культури.

Водночас самого факту роботи за однією з цих спеціальностей недостатньо. Для отримання пільги необхідно мати щонайменше три роки стажу на відповідній посаді, обіймати посаду, яка дає право на пільгу, на момент виходу на пенсію та продовжувати проживати в сільській місцевості.

Як оформити компенсацію за комунальні послуги

Для призначення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також потрібно надати документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Важливо! Відомості про заявника мають бути внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Після призначення пільги держава компенсує 100% вартості житлово-комунальних послуг і палива, але в межах установлених законодавством норм. Тобто повне звільнення від витрат не означає необмеженого покриття будь-яких нарахувань.

Які ще податкові пільги доступні пенсіонерам

Окремо пенсіонери за віком мають право на звільнення від сплати земельного податку за визначені законом види земельних ділянок.

Як ми писали про це раніше, пільга поширюється на землю для ведення особистого селянського господарства площею до двох гектарів, а також на ділянки під житловими будинками та господарськими спорудами, у межах установлених норм.