Новий удар для китайського гіганта: що відбувається з акціями Alibaba

Китайська компанія Alibaba зазнала нового удару. Вартість акцій відомої корпорації досягла історичного мінімуму. Чому так сталося – читайте далі.

Американські депозитарні квитанції Alibaba торгуються з коефіцієнтом 18,7. Це найнижчий показник з моменту його дебюту у 2014 році та найбільша знижка до середнього коефіцієнта індексу Nasdaq 100 за всю історію.

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Нове падіння Alibaba

У середу, 1 грудня, американські депозитарні квитанції впали в ціні на 4%, досягнувши мінімуму з травня 2017 року. У Гонконзі акції Alibaba подешевшали на 2,5% 2 грудня. Розгром, через який компанія за 13 місяців втратила 526 мільярдів доларів, набирає оберти на фоні занепокоєння щодо перспектив Alibaba.

Що таке депозитарна квитанція Це фінансовий інструмент, який надає банк задля представлення цінних паперів, що публічно торгуються іноземною компанією. Депозитарний чек торгує на місцевій біржі.

Деякі з найбільших драйверів зростання Alibaba перебувають під пильною увагою китайських регуляторів. Зокрема, йдеться про:

фінансові технології,

дані,

онлайн-реклама,

контент

Китайська корпорація пропустила оцінку квартальних продажів в останньому фінансовому звіті та передбачила уповільнення зростання доходів у 2022 році. Також виникає чимало запитань щодо майбутнього технологічних компаній, таких як Alibaba, які використовували компанії зі змінною часткою, щоб обійти правила іноземної власності та мати доступ до іноземних бірж. Джерела, які знайомі з цим питанням, зазначили, що Китай планує заборонити компаніям виходити на іноземні фондові ринки через офшорні компанії.

Комісія з регулювання ринку цінних паперів Китаю заявила, що повідомлення ЗМІ про заборону лістингу закордоном для компаній, які використовують структуру офшорних компаній, не відповідають дійсності, без надання додаткових подробиць. Актуальна вартість акцій Alibaba становить трохи більше 122 доларів за штуку, ринкова капіталізація компанії дорівнює 349,5 мільярда доларів, інформує Yahoo! Finance.