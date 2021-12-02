Новый удар для китайского гиганта: что происходит с акциями Alibaba

Китайская компания Alibaba потерпела новый удар. Стоимость акций известной корпорации достигла исторического минимума. Почему так случилось – читайте дальше.

Американские депозитарные квитанции Alibaba торгуются с коэффициентом 18,7. Это самый низкий показатель с момента его дебюта в 2014 году и самая большая скидка к среднему коэффициенту индекса Nasdaq 100 за всю историю.

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Новое падение Alibaba

В среду, 1 декабря, американские депозитарные квитанции упали в цене на 4%, достигнув минимума с мая 2017 года. В Гонконге акции Alibaba подешевели на 2,5% 2 декабря. Разгром, из-за которого компания за 13 месяцев потеряла 526 миллиардов долларов, набирает обороты на фоне беспокойства по поводу перспектив Alibaba.

Что такое депозитарная квитанция Это финансовый инструмент, который предоставляет банк для представления ценных бумаг, публично торгуемых иностранной компанией. Депозитарный чек торгует на местной бирже.

Некоторые из самых крупных драйверов роста Alibaba находятся под пристальным вниманием китайских регуляторов. В частности, речь идет о:

финансовые технологии,

данные,

онлайн-реклама,

контент

Китайская корпорация пропустила оценку квартальных продаж в последнем финансовом отчете и предусмотрела замедление роста доходов в 2022 году. Также возникает немало вопросов по поводу будущего технологических компаний, таких как Alibaba, которые использовали компании с переменной долей, чтобы обойти правила иностранной собственности и иметь доступ к иностранным биржам. Источники, знакомые с этим вопросом, отметили, что Китай планирует запретить компаниям выходить на иностранные фондовые рынки через оффшорные компании.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая заявила, что сообщения СМИ о запрете листинга заграницей для компаний, использующих структуру оффшорных компаний, не соответствуют действительности, без предоставления дополнительных подробностей. Актуальная стоимость акций Alibaba составляет чуть больше 122 долларов за штуку, рыночная капитализация компании равняется 349,5 миллиарда долларов, информирует Yahoo! Finance.