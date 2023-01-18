Новий лідер Європи: компанія мільярдера з Франції встановила історичний рекорд завдяки Китаю

Французький конгломерат LVMH, який належить найбагатшій людині світу, встановив новий рекорд на фондовому ринку. Що відбувається з акціями компанії – далі у тексті.

Акції компанії французького мільярдера Бернара Арно стрімко зросли. У результаті конгломерат LVMH став лідером регіонального ринку за капіталізацією.

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Новий успіх LVMH на ринку

Ринкова капіталізація LVMH вперше досягла позначки у 400 мільярдів євро (434 мільярди доларів США). Цей результат зафіксували на ринку 17 січня 2023 року. Згідно з прогнозом менеджера Banor SIM Анджело Меда, цей показник у майбутньому може зрости до 500 мільярдів євро, але є нюанси.

Головна причина – відновлення економічної та ділової активності у Китаї. Річ у тому, що люксові бренди суттєво залежать від країни з другою економікою світу, яка донедавна проводила політику нульової терпимості до коронавірусу.

. Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск у зв'язку з цим виступив із публічною критикою Федерального резерву та його політики.

Водночас аналітики вважають, що не варто чекати подальшого подорожчання акцій LVMH. Експерт з Banor SIM заявив, що французька компанія "стріляє своїми останніми патронами, тобто китайцями, які знову відкриваються". Він також додав, що далі корпорації доведеться зіткнутися із низкою серйозних викликів. Серед них:

Жорсткі порівняння;

Ймовірне падіння долара, який наразі тестує нові мінімуми.

В той самий час, аналітики не очікують подальшого зростання ціни акцій компанії. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій LVMH коливається на рівні 801,90 євро за штуку. Її ринкова капіталізація становить майже 401,9 мільярда євро, згідно з даними Yahoo!Finance. Тоді як капітал Бернара Арно та його сім'ї видання Forbes оцінює у 212,9 мільярда доларів. Він очолює цей рейтинг.